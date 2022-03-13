Даниил Медведев ответил на недовольство участием россиян в турнирах ATP и WTA

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал допуск к участию россиян в турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Во-первых, это определённо не мне решать. Я исхожу из правил. Я не могу пойти против них и делать что-то иначе. Прямо сейчас правила гласят, что мы можем выступать под нейтральным флагом», — цитирует Медведева пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев дал понять, что хочет заниматься любимым делом — играть в теннис, пока у него есть такая возможность, играть для своих поклонников.

«Пока у меня есть возможность, я буду играть. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация», — заключил Медведев.

Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга россиянин переиграл чеха Томаша Махача.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Кэти Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.