Касаткина обыграла Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
- AP
Во втором круге россиянка обыграла представительницу США Кэти Волынец. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5 в пользу Касаткиной. Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.
В следующем раунде российская теннисистка встретится с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Анжелика Кербер (Германия).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055.
Ранее Чесноков назвал отвратительным недопуск Джоковича на турнир в Индиан-Уэллсе.