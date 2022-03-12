Касаткина обыграла Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Касаткина обыграла Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • AP

Во втором круге россиянка обыграла представительницу США Кэти Волынец. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5 в пользу Касаткиной. Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.

В следующем раунде российская теннисистка встретится с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Анжелика Кербер (Германия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055.

Ранее Чесноков назвал отвратительным недопуск Джоковича на турнир в Индиан-Уэллсе.

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