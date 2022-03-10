Чесноков назвал отвратительным недопуск Джоковича на турнир в Индиан-Уэллсе

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на снятие серба Новака Джоковича с турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Чесноков назвал отвратительным недопуск Джоковича на турнир в Индиан-Уэллсе
  • AP

«Вообще не понимаю, что происходит. Джокович же переболел. Поэтому, как мне кажется, он может не прививаться. Допускать спортсмена или нет, должны решать медики, а не политики. Всё это для меня отвратительно», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Джокович не сыграет на предстоящих турнирах серии «Мастерс» из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. От России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.

Ранее Зверев оценил своё наказание за неспортивное поведение на турнире в Акапулько.

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