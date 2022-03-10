Зверев оценил своё наказание за неспортивное поведение на турнире в Акапулько

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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил своё наказание за неспортивное поведение на турнире в Акапулько (Мексика).
Зверев оценил своё наказание за неспортивное поведение на турнире в Акапулько
  • AP

«Если я сделаю это ещё раз, они имеют полное право меня отстранить. Всё просто. Если я сделаю это снова, это будет означать, что я ничему не научился. Я считаю, что каждый в жизни заслуживает второго шанса. Но если ты постоянно делаешь ошибки, это означает, что ты ничему не научился», — цитирует Зверева BBC.

ATP вынесла окончательное решение по делу Александра Зверева. За удар по судейской вышке ракеткой и оскорбления в адрес рефери на турнире в Акапулько теннисист дисквалифицирован на восемь недель и оштрафован на $25 тыс. При этом наказание носит условный характер с испытательным сроком длиной в год.

Ранее Зверев рассказал о взаимоотношениях с Джоковичем.

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