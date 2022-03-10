Зверев рассказал о взаимоотношениях с Джоковичем

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о взаимоотношениях с сербом Новаком Джоковичем.

«Мы знаем, что можем выйти на корт и будем стараться победить друг друга на протяжении четырёх или пяти часов. Но после матча мы обнимем друг друга, и всё будет в порядке. Именно такие взаимоотношения и нужны», — цитирует Зверева Haute Living.

10 марта стало известно, что Джокович не сыграет на предстоящих турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Соревнования в Индиан-Уэллсе пройдут с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055.

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