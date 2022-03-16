«Поступок порядочного человека»: как в России отреагировали на решение Ваттердала покинуть НОК Норвегии

Решение Ойвинда Ваттердала покинуть пост в Олимпийском комитете Норвегии в знак поддержки российских и белорусских спортсменов, которые были отстранены от участия в международных соревнованиях, вызвало одобрение отечественных экспертов. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала поступок чиновника мужественным и честным, а вице-президент ФЛГР Сергей Крянин предположил, что норвежца вынудили уйти в отставку.

Представитель комитета спортсменов Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал покинул свой пост в связи с отстранением российских и белорусских атлетов от международных стартов практически во всех видах. По словам специалиста, это решение резко противоречит его ценностям и представлению о спорте.

«Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители платят, чтобы атлеты соревновались, они должны демонстрировать свои навыки. Но многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю лишь атлетов. Таким образом, я хотел выразить своё несогласие с тем, что НОК Норвегии поддержал подобное решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена — вне зависимости от того, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что этот шаг был оправданным», — сказал Ваттердал в эфире «Матч ТВ».

Решение норвежца высоко оценили в России. Олимпийская чемпионка Пекина лыжница Вероника Степанова поблагодарила чиновника за смелый поступок.

«Иностранные спортсмены лично мне говорят слова поддержки. Даже где-то извиняются за всё, что происходит вокруг. Норвежская и немецкая аудитория поддерживают. Даже из Индии написали. Адекватных людей хватает», — призналась лыжница.

Как отметила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, поведение Ваттердала показывает, что он осознаёт вклад РФ в развитие мирового спорта, в том числе фигурного катания.

«Решение норвежского чиновника покинуть НОК из-за нас — настоящий поступок. Мы благодарны ему за то, что он любит нас. К сожалению, он такой один», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина также поблагодарила Ваттердала. По её словам, каждый человек несёт ответственность за себя, будь он спортсмен или глава какой-либо организации.

«Решение норвежца — очень мужественный и честный поступок. Всё, что сейчас происходит в олимпийском движении, — совсем не то, на чём оно строится. Это было движение молодых людей, не смотрящих на национальность, религию и язык. Должна сказать, господин Томас Бах сам олимпийский чемпион», — отметила прославленная фигуристка.

В свою очередь, старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко предположил, что Ваттердала вынудили покинуть пост заместителя председателя НОК Норвегии.

«Это поступок порядочного человека, который представляет собой идеалы олимпийского движения. Действительно, человек вне политики, понимает текущую ситуацию. Символизма здесь искать не стоит — честные люди есть абсолютно везде. Понятно, что в его случае отставка по собственному желанию могла быть вынужденной. Думаю, чиновник НОК испытывал на себе определённое давление, вследствие чего увольнение стало вынужденным шагом», — сказал Бородавко.

А вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин вовсе оказался расстроен отставкой Ваттердала. По его мнению, в данный момент из национальных и международных комитетов пытаются убрать адекватных людей.

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«В этом и проявляются настоящие спортсмены. Жаль, что он уходит из НОК. Непонятно, с кем начинать работать и выстраивать отношения в федерациях. Спортсмены, которые прошли путь от тренировок до высоких призовых мест, понимают, что в спорте не должно такого происходить. Не ясно, к чему это приведёт. Вытопчут всех адекватных. И кто тогда будет управлять? Пока не знаю, что с этим делать. Не понимаю, почему сейчас страдают люди, которые отдают свою жизнь и время, чтобы доказать — они сильнейшие. Кто-то на лыжне, кто-то на ковре, кто-то на льду. Много вопросов», — заявил специалист в интервью RT.

При этом Крянин, как и Бородавко, предположил, что норвежца вынудили покинуть свой пост.

«Думаю, его попросили уйти. Или создали такие условия, при которых дальше было просто невозможно работать. Хорошо, что есть такие люди, которые высказывают своё мнение. Я считаю, оно правильное. Всем должны предоставляться равные условия для борьбы. Тем более лыжные гонки — максимально честный вид. Есть старт и финиш, и всё зависит от твоей скорости. Но не надо сдаваться, у нас есть национальные старты. Понятно, что со своими соревноваться — немного не то. Но всё равно важно двигаться и не стоять на месте», — добавил специалист.