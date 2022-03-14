Йохауг: сочувствую Непряевой и другим российским лыжникам

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала реакцию россиянки Натальи Непряевой на свои слова об отстранении российских спортсменов.

«К ней у меня ничего личного. Российские лыжники не управляют страной. Но будет неправильно позволить их лыжникам представлять свою страну с флагом на груди. Я действительно сочувствую Наталье и другим лыжникам. Они не несут ответственности за действия страны», — цитирует Йохауг Expressen.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Позже Йохауг поддержала решение FIS, а Непряева призналась, что ей было неприятно от слов норвежки.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Олимпийского комитета Норвегии покинул свой пост из-за отстранения россиян.