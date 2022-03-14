Йохауг: сочувствую Непряевой и другим российским лыжникам
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- © Alessandra Tarantino
«К ней у меня ничего личного. Российские лыжники не управляют страной. Но будет неправильно позволить их лыжникам представлять свою страну с флагом на груди. Я действительно сочувствую Наталье и другим лыжникам. Они не несут ответственности за действия страны», — цитирует Йохауг Expressen.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Позже Йохауг поддержала решение FIS, а Непряева призналась, что ей было неприятно от слов норвежки.
Ранее сообщалось, что зампредседателя Олимпийского комитета Норвегии покинул свой пост из-за отстранения россиян.