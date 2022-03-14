Зампредседателя Олимпийского комитета Норвегии покинул свой пост из-за отстранения россиян

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Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал принял решение покинуть должность по причине отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Зампредседателя Олимпийского комитета Норвегии покинул свой пост из-за отстранения россиян
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«Это решение МОК резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением», — цитирует Ваттердала NRK.

При этом он не ждёт, что его уход что-то изменит, но делает это, чтобы в дальнейшем ему не было стыдно смотреть в глаза российским коллегам.

«Я не принимал участия в обсуждении данного вопроса, так как не был приглашён. Я был против политических демонстраций на верхах. В общем, не хочу, чтобы спорт и политику смешивали», — добавил Ваттердал.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выразил мнение, что сборную России с Кубка мира по лыжным гонкам выгнали норвежцы.

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