Большунов считает, что сборную России с КМ по лыжным гонкам выгнали норвежцы

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
Большунов считает, что сборную России с КМ по лыжным гонкам выгнали норвежцы
  • AP
  • © Aaron Favila

«Мы расстроены, очень сильно расстроены. Нас, можно сказать, выгнали. И это сделали норвежцы. Это вдвойне обидно: лыжная держава — и так к нам отнеслась. Мы главные соперники, главные конкуренты. Для нас это не очень хорошая ситуация, когда к нам так относятся», — сказал Большунов в TikTok-аккаунте Ивана Докукина.

Большунов признался, что в данной ситуации лучше находиться в России.

«Здесь много болельщиков нас поддерживают», — заключил он.

Предполагалось, что российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Однако норвежцы сообщили, что не допустят россиян до этапов Кубка мира, которые пройдут в стране. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила полностью отстранить российских атлетов.

25-летний лыжник стал вторым в общем зачёте КМ по итогам сезона-2021/22. Большунов на Играх-2022 завоевал пять медалей (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую).

Ранее сообщалось, что Большунов стал вторым в общем зачёте КМ по итогам сезона-2021/22.

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