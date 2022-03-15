Российские легкоатлеты обратились с письмом к ВФЛА поставить ультиматум World Athletics
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.
Напомним, что 55 российских атлетов выступают в статусе нейтральных спортсменов.
Ранее Привалова высказалась по поводу ситуации с восстановлением ВФЛА в правах.