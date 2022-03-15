Российские легкоатлеты обратились с письмом к ВФЛА поставить ультиматум World Athletics

44 российских легкоатлета обратились с письмом к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.

Напомним, что 55 российских атлетов выступают в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее Привалова высказалась по поводу ситуации с восстановлением ВФЛА в правах.