Коляда: было ощущение, что на ОИ-2018 от меня зависит судьба человечества
«Для меня Пхёнчхан — пока единственный опыт, и тогда действительно почувствовал громадное отличие. Было ощущение, что от меня зависит судьба человечества. И я не смог потянуть такой груз ответственности… Сейчас мыслю уже иначе», — цитирует Коляду РИА Новости.
Напомним, Коляда завоевал серебро на чемпионате России в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. Перед Олимпиадой он сдал положительный тест на коронавирус и пропустил главный турнир четырёхлетия.
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