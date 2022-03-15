Коляда: было ощущение, что на ОИ-2018 от меня зависит судьба человечества

Российский теннисист Михаил Коляда рассказал, что на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане на нём был груз ответственности.

«Для меня Пхёнчхан — пока единственный опыт, и тогда действительно почувствовал громадное отличие. Было ощущение, что от меня зависит судьба человечества. И я не смог потянуть такой груз ответственности… Сейчас мыслю уже иначе», — цитирует Коляду РИА Новости.

Напомним, Коляда завоевал серебро на чемпионате России в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. Перед Олимпиадой он сдал положительный тест на коронавирус и пропустил главный турнир четырёхлетия.

Ранее стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.