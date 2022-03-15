Тарпищев не видит ничего страшного в поражении Медведева в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение первой ракетки мира Даниила Медведева от француза Гаэля Монфиса в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэлссе.

«Ничего, это рабочие моменты. Мы на этих соревнованиях не концентрируемся. Ничего страшного не произошло. Он потихоньку набирает. И вчера неплохо играл, там ошибки были мелкие, тактические», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, российский спортсмен проиграл из-за больших нагрузок и пока не чувствует мяча, хотя и вполне мог одержать победу.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэлссе Медведев уступил Монфису со счётом 6:4, 3:6, 1:6 и теперь лишится звания первой ракетки мира.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Медведева от Монфиса.