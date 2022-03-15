Тарпищев не видит ничего страшного в поражении Медведева в Индиан-Уэллсе
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«Ничего, это рабочие моменты. Мы на этих соревнованиях не концентрируемся. Ничего страшного не произошло. Он потихоньку набирает. И вчера неплохо играл, там ошибки были мелкие, тактические», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
По его мнению, российский спортсмен проиграл из-за больших нагрузок и пока не чувствует мяча, хотя и вполне мог одержать победу.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэлссе Медведев уступил Монфису со счётом 6:4, 3:6, 1:6 и теперь лишится звания первой ракетки мира.
Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Медведева от Монфиса.