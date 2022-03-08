Удержаться на вершине: сможет ли Медведев сохранить первую строчку рейтинга ATP в ближайший месяц

Даниил Медведев сохранил за собой первую строчку рейтинга ATP, несмотря на поражение в полуфинале турнира в Акапулько. Чтобы укрепить позиции, в двух ближайших стартах серии «Мастерс» в США ему необходимо пройти дальше четвертьфинала. Главный соперник россиянина — Новак Джокович — не сможет выступить на них из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Ближайшее соревнование ATP 1000, где сможет сыграть серб, начнётся 11 апреля в Монте-Карло. За это время уроженцу Москвы нужно обеспечить себе как можно больший отрыв.

Даниил Медведев остался на первой строчке рейтинга ATP в преддверии двух турниров серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами. Сейчас в активе россиянина 8615 очков, и он на 150 баллов опережает многолетнего лидера тура серба Новака Джоковича.

Однако на этой неделе 26-летний москвич потеряет 250 очков, заработанных в прошлом году за победу в Марселе, и, чтобы сохранить лидерство в рейтинге, ему необходимо дойти минимум до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, что принесёт 180 очков. Таким образом, план-минимум для Даниила — выиграть три матча.

Также по теме «Должен учиться у лучших»: Медведев в субботу сыграет с Надалем, а в понедельник станет первой ракеткой мира Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Акапулько, где встретится с Рафаэлем Надалем и постарается взять реванш за поражение в...

В прошлом году этот «Мастерс» из-за пандемии коронавируса состоялся не весной, а осенью, поэтому пока сокрушительное поражение Медведева в четвёртом раунде от болгарина Григора Димитрова никак не отразится на его рейтинге. А вот победа и 1000 баллов, которые за неё полагаются, смогут значительно упрочить позиции Даниила.

Самые грозные и неудобные соперники — немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль — окажутся во второй части сетки, а с четвёртой ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом россиянин сможет встретиться не раньше четвертьфинала. На руку отечественному спортсмену и то, что турниры в США пропустит австриец Доминик Тим, который решил не форсировать возвращение на корт после травмы.

У Джоковича тоже нет шансов помешать Даниилу: в США он не сыграет из-за отказа от вакцинации от COVID-19. Но и очков в ближайшие недели серб не потеряет, поскольку в прошлом году из-за травмы не выступал до середины апреля.

А вот что действительно способно помешать россиянину, так это американская публика. Эпатажный теннисист и так далеко не любимчик в США, а в свете последних событий может столкнуться с яростным давлением со стороны фанатов. Хотя сам Даниил уверяет, что такое поведение его только подбадривает и придаёт энергии для борьбы, на два турнира подряд психологической стойкости может и не хватить.

После Индиан-Уэллса Медведеву предстоит защитить 180 очков, заработанных в прошлом году за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. Для этого ему нужно либо повторить, либо улучшить результат. Впрочем, эти баллы снимут со спортсмена только 4 апреля, поэтому ещё неделю после турнира он будет сохранять позицию в рейтинге, даже если вылетит из борьбы раньше.

Ближайший турнир, в котором Джокович сможет активно включиться в борьбу за лидерство в рейтинге, — «Мастерс» в Монте-Карло, который стартует 11 апреля. Там ему предстоит защитить 90 очков, что равноценно выходу в четвёртый раунд. Сможет ли серб после длительного перерыва показать свою игру, да ещё на грунтовом покрытии, — большой вопрос. На недавнем турнире в Дубае он неожиданно уступил в четвертьфинале 74-й ракетке мира чеху Иржи Веселы.

Между тем соревнование в Индиан-Уэллсе станет первым для отечественных теннисистов, которое они проведут в нейтральном статусе. По решению ATP с 1 марта россияне должны выступать под флагом организации. В связи с этим Медведев даже удалил значок российского флага из своего аккаунта в Instagram, так же как и Карен Хачанов. Многие болельщики в стране восприняли произошедшее негативно, но, вероятно, это стало одним из требований чиновников.

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать — выступать под флагом ATP, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — объяснил свою позицию Медведев.

В свою очередь, его агент Лев Кассиль подчеркнул, что выступление под флагом ATP — компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах.

«Похожая ситуация в последние годы у наших олимпийцев. Достигнутые договорённости демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта», — резюмировал специалист.