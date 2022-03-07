Медведев остался первой ракеткой в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг игроков.

Он выложен на сайте ATP.

Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство рейтинга с 8615 очками. Второе место занимает легендарный серб Новак Джокович (8465), а тройку лучших замыкает представитель Германии Александр Зверев (7515).

Среди других российских теннисистов Андрей Рублёв опустился на седьмую строчку, Аслан Карацев остался на 22-й позиции, а Карен Хачанов упал на 26-е место.

Ранее агент Медведева назвал выступление под флагом ATP компромиссным решением.