Агент Медведева назвал выступление под флагом ATP компромиссным решением

Лев Кассиль, агент первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, прокомментировал требование Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

«Выступление под флагом ассоциации — это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах», — цитирует Кассиля РИА Новости.

Он также сравнил данную ситуацию с необходимостью выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх.

«Достигнутые договорённости демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта», — добавил Кассиль.

1 марта АТР приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).

Ранее Медведев высказался о необходимости выступления на международных турнирах в нейтральном статусе.