Агент Медведева назвал выступление под флагом ATP компромиссным решением
«Выступление под флагом ассоциации — это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах», — цитирует Кассиля РИА Новости.
Он также сравнил данную ситуацию с необходимостью выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх.
«Достигнутые договорённости демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта», — добавил Кассиль.
1 марта АТР приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).
Ранее Медведев высказался о необходимости выступления на международных турнирах в нейтральном статусе.