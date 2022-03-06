Агент Медведева назвал выступление под флагом ATP компромиссным решением

Короткая ссылка
Лев Кассиль, агент первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, прокомментировал требование Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

«Выступление под флагом ассоциации — это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах», — цитирует Кассиля РИА Новости.

Он также сравнил данную ситуацию с необходимостью выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх.

«Достигнутые договорённости демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта», — добавил Кассиль.

1 марта АТР приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).

Ранее Медведев высказался о необходимости выступления на международных турнирах в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить