Теннисист Медведев: жду момента, когда смогу вернуть российский флаг

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о необходимости выступления в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, выступление под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) остаётся единственной возможностью продолжать играть.

«Надеюсь, эта мера временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — добавил Медведев.

1 марта АТР приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что Медведева и Хачанова вынудили убрать российский флаг в Instagram.

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