Теннисист Медведев: жду момента, когда смогу вернуть российский флаг
«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры», — цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, выступление под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) остаётся единственной возможностью продолжать играть.
«Надеюсь, эта мера временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — добавил Медведев.
1 марта АТР приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).
Ранее сообщалось, что Медведева и Хачанова вынудили убрать российский флаг в Instagram.