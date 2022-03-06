Теннисист Медведев: жду момента, когда смогу вернуть российский флаг

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о необходимости выступления в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, выступление под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) остаётся единственной возможностью продолжать играть.

«Надеюсь, эта мера временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — добавил Медведев.

1 марта АТР приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что Медведева и Хачанова вынудили убрать российский флаг в Instagram.