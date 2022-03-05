РИА Новости: Медведева и Хачанова вынудили убрать российский флаг в Instagram
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), игрокам пришлось это сделать под угрозой запрета выступать в туре.
АТР 1 марта приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).
Медведев является первой ракеткой мира, а Хачанов занимает 25-е место в рейтинге ATP.
Ранее сообщалось, что Хачанов вслед за Медведевым убрал российский флаг из профиля в Instagram.