РИА Новости: Медведева и Хачанова вынудили убрать российский флаг в Instagram

Российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова вынудили убрать национальный флаг из описания в профилях в Instagram.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), игрокам пришлось это сделать под угрозой запрета выступать в туре.

АТР 1 марта приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).

Медведев является первой ракеткой мира, а Хачанов занимает 25-е место в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что Хачанов вслед за Медведевым убрал российский флаг из профиля в Instagram.