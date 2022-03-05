Хачанов вслед за Медведевым убрал российский флаг из профиля в Instagram

Россиянин Карен Хачанов принял решение убрать российский флаг из описания на своей странице в Instagram.

25-летний спортсмен занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

АТР 1 марта приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциации (WTA).

Ранее российский флаг убрал из профиля первый номер рейтинга ATP Даниил Медведев.