Даниил Медведев убрал российский флаг из профиля в Instagram

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), убрал российский флаг из описания своей страницы в Instagram.
Даниил Медведев убрал российский флаг из профиля в Instagram
  • Gettyimages.ru
  • © Hector Vivas

При этом остальная информация о 26-летнем теннисисте осталась без изменений. В том числе и о спонсорах спортсмена.

Медведев 28 февраля стал первой ракеткой мира. На счету россиянина 13 побед на турнирах АТР.

Теннисист одержал победу на Открытом чемпионате США 2022 года. На Australian Open — 2023 он проиграл в финале испанцу Рафаэлю Надалю.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить