Даниил Медведев убрал российский флаг из профиля в Instagram

Россиянин Даниил Медведев, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), убрал российский флаг из описания своей страницы в Instagram.

При этом остальная информация о 26-летнем теннисисте осталась без изменений. В том числе и о спонсорах спортсмена.

Медведев 28 февраля стал первой ракеткой мира. На счету россиянина 13 побед на турнирах АТР.

Теннисист одержал победу на Открытом чемпионате США 2022 года. На Australian Open — 2023 он проиграл в финале испанцу Рафаэлю Надалю.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в «Ролан Гаррос».