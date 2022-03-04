Даниил Медведев убрал российский флаг из профиля в Instagram
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При этом остальная информация о 26-летнем теннисисте осталась без изменений. В том числе и о спонсорах спортсмена.
Медведев 28 февраля стал первой ракеткой мира. На счету россиянина 13 побед на турнирах АТР.
Теннисист одержал победу на Открытом чемпионате США 2022 года. На Australian Open — 2023 он проиграл в финале испанцу Рафаэлю Надалю.
МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в «Ролан Гаррос».