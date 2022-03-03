Джокович сможет выступить на турнире «Ролан Гаррос»

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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в «Ролан Гаррос».
Джокович сможет выступить на турнире «Ролан Гаррос»
  • AP

С 14 марта во Франции планируют отменить ковид-паспорта, сообщает Tennismajors. Таким образом, Джокович, который отказывался вакцинироваться, сможет выступить на турнире. 

«Ролан Гаррос» состоится с 22 мая по 5 июня в Париже. Джокович является действующим победителем турнира.

Напомним, что 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее сообщалось, что Левитин приостановил деятельность на посту главы Европейского союза настольного тенниса.

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