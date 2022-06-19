Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий на турнире претендентов в Мадриде сыграл второй подряд матч вничью.

31-летний российский гроссмейстер и Теймур Раджабов из Азербайджана в матче третьего тура не смогли выявить победителя. Непомнящий играл чёрными фигурами.

Россиянин набрал два очка в трёх партиях. В предыдущих турах он сначала чёрными фигурами победил китайца Дин Лижэня, а на следующий день белыми сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Ранее Сергей Карякин пошутил о санкциях Евросоюза и США в отношении России.