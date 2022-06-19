Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном турнире претендентов
- РИА Новости
31-летний российский гроссмейстер и Теймур Раджабов из Азербайджана в матче третьего тура не смогли выявить победителя. Непомнящий играл чёрными фигурами.
Россиянин набрал два очка в трёх партиях. В предыдущих турах он сначала чёрными фигурами победил китайца Дин Лижэня, а на следующий день белыми сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.
Ранее Сергей Карякин пошутил о санкциях Евросоюза и США в отношении России.