Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном турнире претендентов

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Россиянин Ян Непомнящий на турнире претендентов в Мадриде сыграл второй подряд матч вничью.
Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном турнире претендентов
  • РИА Новости

31-летний российский гроссмейстер и Теймур Раджабов из Азербайджана в матче третьего тура не смогли выявить победителя. Непомнящий играл чёрными фигурами.

Россиянин набрал два очка в трёх партиях. В предыдущих турах он сначала чёрными фигурами победил китайца Дин Лижэня, а на следующий день белыми сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. 

Ранее Сергей Карякин пошутил о санкциях Евросоюза и США в отношении России.

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