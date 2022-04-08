«Не хотят включаться в травлю»: украинские шахматистки сёстры Музычук отказались подписать антироссийское письмо

Гроссмейстеры Мария и Анна Музычук не поддержали призыв отстранить российских и белорусских коллег от турниров под эгидой ФИДЕ. За это они будут исключены из Львовской областной шахматной федерации. В России позитивно встретили решение спортсменок. Так, гроссмейстер Сергей Шипов считает, что они проявили профессионализм, сумев разделить спорт и политику, а депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал их поступок мужественным и смелым.

Украинские шахматистки Мария и Анна Музычук будут исключены из Львовской областной шахматной федерации из-за отказа выступить против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой ФИДЕ. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации шахмат Украины.

Члены ЛОШФ написали открытое письмо президенту ФШУ Виктору Капустину, в котором попросили его обратиться в ФИДЕ с требованием не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а также сместить с поста президента Аркадия Дворковича. Сёстры Музычук не поддержали и не подписали это обращение, в связи с чем президиум ЛОШФ решил прекратить сотрудничество с ними и исключить из федерации.

Анна и Мария Музычук входят в число лучших шахматисток последних лет. Мария — чемпионка мира по классическим шахматам, вторая в истории Украины после Анны Ушениной. Её старшая сестра Анна — двукратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду и вице-чемпионка мира по классическим шахматам. Обе — неоднократные призёрки всемирных шахматных Олимпиад, чемпионатов Европы и командных чемпионатов мира.

По мнению российских экспертов, шахматистки проявили настоящий профессионализм, сумев отделить спорт от политики и не включившись в масштабную травлю россиян и белорусов. Так, гроссмейстер Сергей Карякин признался, что поступок сестёр Музычук, которых он знает с детства, не стал для него сюрпризом, хотя в настоящее время они и оказались «по разные стороны баррикад».

«Я их очень уважаю как шахматисток и уверен, что для них спортивные принципы — не пустой звук и они привыкли побеждать за доской. Поэтому скажу, что их решение меня сильно не удивило и я считаю, что оно правильное», — цитирует шахматиста РИА Новости.

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв подчеркнул, что подобная позиция — не единичный случай и множество спортсменов, тренеров и функционеров уже выступали за то, чтобы восстановить статус российских атлетов. Как известно, чемпион мира Магнус Карлсен не так давно выразил поддержку отстранённому Сергею Карякину, заявив, что неправильно наказывать человека за его мнение. Свищёв поблагодарил сестёр Музычук за аналогичную храбрость. По его мнению, совершить такой поступок в условиях жесточайшей русофобии — дорогого стоит.

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«Не понимаю санкции, которые к ним уже применили на Украине. Они имеют право на выражение своей позиции, а их выгоняют из федерации. Надеюсь, у девушек всё будет нормально. На самом деле такой позиции придерживаются большинство спортсменов, но они не могут об этом заявить, чтобы самим не попасть под санкции. Анна и Мария очень смелые. Не каждый взрослый мужик не побоялся бы такое сделать в нынешних условиях. Они настоящие бойцы. Надеюсь, у них не будет после этого сложностей в жизни», — сказал чиновник «Спорт-Экспрессу».

В свою очередь, гроссмейстер Сергей Шипов отметил, что спортсменки отнеслись «по-человечески» к своим коллегам по работе.

«Анна и Мария, безусловно, патриотки Украины, в этом нет сомнений. Поэтому не стоит воспринимать этот их поступок как то, что они на нашей стороне. Сёстры Музычук — это исторические фигуры, выдающиеся шахматистки. Они всегда были профессиональными спортсменками и, судя по всему, ими остаются. А становиться политиками, вероятно, не хотят, равно как и включаться в травлю российских шахматистов, за что им, конечно, честь и хвала», — заявил эксперт в интервью RT.

Комментируя же само обращение ЛОШХ, бывший шахматист отметил, что оно вписывается в общее русло политических настроений последнего времени.

«Это политика всего украинского руководства, да и не только украинского. Многие страны Запада тоже выступают за то, чтобы россиян не было ни в одном из видов спорта. В частности, польские деятели в этом плане наиболее активны. Сами спортсмены, как правило, занимают более мягкую позицию, и наверняка им интереснее играть в тех турнирах, где есть сильная конкуренция», — заметил Шипов.

Он также выразил надежду, что отказ от подписания письма не скажется на карьере Музычук, и в связи с этим призвал отечественную публику не выражать свою благодарность украинским шахматисткам слишком активно.

«Нужно быть осторожными, чтобы не навредить, потому что поддержка с российской стороны только озлобит львовских деятелей, которые ищут виноватых. Видимо, им нужна кровь, и будет совсем бесчеловечно, если они обрушат свой гнев на своих же спортсменок, на гордость Львова, Украины и всего шахматного мира», — подчеркнул Шипов.

Анатолий Карпов, говоря о возможных последствиях для шахматисток, отметил, что вряд ли им грозят серьёзные санкции, ведь они «украинки по национальности, всегда играли за свою страну».

«Они замечательные шахматистки высочайшего уровня. Насколько я знаю, по рождению они связаны со Львовской областью, но, если федерация ставит их в такие условия, значит они просто перейдут в шахматную федерацию другой страны», — цитирует двенадцатого чемпиона мира «Спорт-Экспресс».