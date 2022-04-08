В Госдуме отреагировали на поступок украинских шахматисток Музычук

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал исключение украинок Анны и Марии Музычук из Львовской областной шахматной федерации за отказ подписать коллективное письмо с призывом отстранить россиян и белорусов от международных турниров.

«Это не единичный случай. Спортсмены, тренеры и функционеры выступали за то, чтобы восстановить статус наших спортсменов. Спортсмены не должны быть заложниками политической ситуации. Можно только поблагодарить сестёр Музычук, которые не побоялись в условиях жесточайшей русофобии совершить такой поступок. Это дорогого стоит», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не понимает санкции в отношении сестёр Музычук, которые уже применили на Украине. По его мнению, спортсменки имеют право на выражение своей позиции.

«Анна и Мария очень смелые. Не каждый взрослый мужик не побоялся бы такое сделать в нынешних условиях. Они настоящие бойцы. Надеюсь, у них не будет после этого сложностей в жизни», — заключил Свищёв.

Напомним, что 21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила россиянина Сергея Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине.

Члены ЛОШФ составили письмо с призывом рассмотреть вопрос об исключении России и Белоруссии из Всемирной шахматной федерации, а также об отставке россиянина Аркадия Дворковича с поста президента ФИДЕ.

Ранее гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что не удивлён призыву Львовской областной шахматной федерации отстранить россиян.