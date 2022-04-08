Шипов не удивлён призыву Львовской областной шахматной федерации отстранить россиян

Короткая ссылка
Гроссмейстер Сергей Шипов высказался о письме Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) с призывом об отстранении российских и белорусских спортсменов.
Шипов не удивлён призыву Львовской областной шахматной федерации отстранить россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Branimir76

«В том, что ЛОШФ призывает устранить из всех турниров россиян и белорусов, нет ничего удивительного, это политика всего украинского руководства, да и не только украинского. Многие страны Запада тоже выступают за то, чтобы россиян не было ни в одном из видов спорта. В частности, польские деятели в этом плане наиболее активны. Сами спортсмены, как правило, занимают более мягкую позицию, и наверняка им интереснее играть в тех турнирах, где есть сильная конкуренция», — сказал Шипов RT.

Он также отметил, что в России наибольшее количество гроссмейстеров в мире, а их отстранение повлияет на международные соревнования.

«Давайте ещё некоторые неугодные страны уберём, и чемпионат мира проведём между, скажем, Украиной и Польшей? Им, конечно, будет легче завоевать титул. Но какой в этом смысл?» — добавил шахматист.

Ранее Шипов отреагировал на решение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписываться под письмом ЛОШФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить