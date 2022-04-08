Шипов не удивлён призыву Львовской областной шахматной федерации отстранить россиян
- Gettyimages.ru
- © Branimir76
«В том, что ЛОШФ призывает устранить из всех турниров россиян и белорусов, нет ничего удивительного, это политика всего украинского руководства, да и не только украинского. Многие страны Запада тоже выступают за то, чтобы россиян не было ни в одном из видов спорта. В частности, польские деятели в этом плане наиболее активны. Сами спортсмены, как правило, занимают более мягкую позицию, и наверняка им интереснее играть в тех турнирах, где есть сильная конкуренция», — сказал Шипов RT.
Он также отметил, что в России наибольшее количество гроссмейстеров в мире, а их отстранение повлияет на международные соревнования.
«Давайте ещё некоторые неугодные страны уберём, и чемпионат мира проведём между, скажем, Украиной и Польшей? Им, конечно, будет легче завоевать титул. Но какой в этом смысл?» — добавил шахматист.
Ранее Шипов отреагировал на решение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписываться под письмом ЛОШФ.