Шипов: украинские шахматистки Музычук умеют разделять политику и свою деятельность

Российский гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на решение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписываться под письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) об отстранении российских и белорусских спортсменов.

«Есть на свете спортсмены, шахматисты, которые относятся по-человечески к своим коллегам по работе и умеют разделять политику и свой род деятельности, в частности шахматы. Анна и Мария относятся к их числу. Они, безусловно, патриотки Украины, в этом нет сомнений. Поэтому не стоит воспринимать этот их поступок как то, что они на нашей стороне», — сказал Шипов RT.

Он назвал сестёр Музычук выдающимися шахматистками и историческими фигурами, а также похвалил их за то, что они не хотят становиться политиками.

«Но в благодарности к ним надо быть осторожными, чтобы не навредить, потому что поддержка с российской стороны только озлобит львовских деятелей, которые ищут виноватых. Видимо, им нужна кровь, и будет совсем бесчеловечно, если они обрушат свой гнев на своих же спортсменок, на гордость Львова, Украины и всего шахматного мира», — добавил гроссмейстер.

Ранее двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал отказ украинских шахматисток подписать письмо против России.