Карпов прокомментировал отказ украинских шахматисток подписать письмо против России
- РИА Новости
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«Они замечательные шахматистки высочайшего уровня. Насколько я знаю, по рождению они связаны со Львовской областью, но, если федерация ставит их в такие условия, значит, они просто перейдут в шахматную федерацию другой страны», — приводит слова Карпова «Спорт-Экспресс».
Он также не считает, что в данной ситуации стоит говорить о русофобских настроениях, так как Музычук являются украинками по национальности и всегда выступали за сборную своей страны.
Члены ЛОШФ составили письмо с призывом рассмотреть вопрос об исключении России и Белоруссии из Всемирной шахматной федерации, а также об отставке россиянина Аркадия Дворковича с поста президента ФИДЕ.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписываться под письмом ЛОШФ об отстранении российских и белорусских спортсменов.