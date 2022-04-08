Карпов прокомментировал отказ украинских шахматисток подписать письмо против России

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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на решение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписываться под письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) об отстранении российских и белорусских спортсменов.
Карпов прокомментировал отказ украинских шахматисток подписать письмо против России
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Они замечательные шахматистки высочайшего уровня. Насколько я знаю, по рождению они связаны со Львовской областью, но, если федерация ставит их в такие условия, значит, они просто перейдут в шахматную федерацию другой страны», — приводит слова Карпова «Спорт-Экспресс».

Он также не считает, что в данной ситуации стоит говорить о русофобских настроениях, так как Музычук являются украинками по национальности и всегда выступали за сборную своей страны. 

Члены ЛОШФ составили письмо с призывом рассмотреть вопрос об исключении России и Белоруссии из Всемирной шахматной федерации, а также об отставке россиянина Аркадия Дворковича с поста президента ФИДЕ.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписываться под письмом ЛОШФ об отстранении российских и белорусских спортсменов.

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