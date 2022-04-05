Карякин поблагодарил Карлсена за поддержку после отстранения от турниров

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Российский шахматист Сергей Карякин выразил слова благодарности чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену за поддержку после отстранения от международных турниров.
Карякин поблагодарил Карлсена за поддержку после отстранения от турниров
  • РИА Новости

«Магнус понимает, что политика политикой, но есть спортивный отбор. Он великий чемпион, всегда побеждал за доской, а не за её пределами», — цитирует Карякина ТАСС.

Он добавил, что нельзя нарушать спортивный принцип и ему приятно слышать слова поддержки от коллег.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Напомним, что 5 апреля Карлсен заявил, что сомневается в правильности отстранения Карякина от турниров, причиной которого стало выражение российским шахматистом своего мнения.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Карлсена об отстранении Карякина от участия в международных турнирах.

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