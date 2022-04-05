Карякин поблагодарил Карлсена за поддержку после отстранения от турниров

Российский шахматист Сергей Карякин выразил слова благодарности чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену за поддержку после отстранения от международных турниров.

«Магнус понимает, что политика политикой, но есть спортивный отбор. Он великий чемпион, всегда побеждал за доской, а не за её пределами», — цитирует Карякина ТАСС.

Он добавил, что нельзя нарушать спортивный принцип и ему приятно слышать слова поддержки от коллег.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Напомним, что 5 апреля Карлсен заявил, что сомневается в правильности отстранения Карякина от турниров, причиной которого стало выражение российским шахматистом своего мнения.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Карлсена об отстранении Карякина от участия в международных турнирах.