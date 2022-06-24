Уверенная поступь: Непомнящий с тремя победами лидирует в шахматном турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий после шести туров вырвался в единоличные лидеры проходящего в Испании турнира претендентов на шахматную корону. На неделе гроссмейстер одержал уверенные победы над Алирезой Фируджей и Яном-Кшиштофом Дудой, а также разошёлся миром с Хикару Накамурой. На пол-очка от россиянина отстаёт американец Фабиано Каруана, также пока не познавший вкуса поражения.

Матч с Яном-Кшиштофом Дудой стал для Яна Непомнящего отличной возможностью сделать ещё один шаг по направлению ко второй встрече с Магнусом Карлсеном за шахматную корону. Если после первых трёх туров на турнире претендентов россиянин делил лидерство с Фабиано Каруаной, то затем сбросил его с плеч и единолично обосновался на первом месте в таблице.

В этом плане крайне важной получилась победа над самым юным участником турнира 19-летним Алирезой Фируджей в четвёртом туре. Отечественный гроссмейстер преподал молодому сопернику настоящий урок мастерства и белыми грамотно наказал его за неудачное решение на 20-м ходе. После этого француз лишился возможности контратаковать и вынужден был сдаться.

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А Каруана параллельно сделал конкуренту отличный подарок, разойдясь миром с одним из главных разочарований соревнований Дином Лижэнем, который в последний момент получил возможность выступить в Мадриде после отстранения Сергея Карякина.

Наконец, в пятом туре уже сам Непомнящий провёл одну из худших партий на турнире, не сумев дожать Хикару Накамуру. Россиянин действовал в режиме блица, но допускал непростительно большое количество помарок. Как результат, соперник был близок к тому, чтобы взять верх, однако Ян добился стратегически необходимой для себя ничьи.

Вдобавок и Каруана вновь показал аналогичный результат. На этот раз он белыми едва не уступил Ричарду Раппорту и не сумел воспользоваться «подачкой» от лидера.

В четверг, 23 июня, американец сошёлся с Фируджей, а россиянин — с молодым поляком Дудой. Тот отставал от него на одно очко и вынужден был играть на победу, чтобы сохранить рабочие шансы на итоговый успех. Причём в последний раз ему удавалось взять верх над Непомнящим в партии по классическим шахматам ещё в 2019-м в рамках Гран-при в Гамбурге.

Однако в Мадриде шансов повторить этот успех у него практически не было. Фаворит провёл образцово-показательное противостояние и одержал победу на классе, которая позволила ему сохранить лидерство. В качестве первого хода россиянин выбрал не продвижение вперёд одной из пешек, а поставил коня на f3.

Дуда попытался ответить, насытив центр доски, а Непомнящий создал перевес на правом фланге. Вскоре он начал смелее продвигать вперёд и пешки. Поляк под таким напором откровенно терялся. Сказывался и немалый опыт отечественного гроссмейстера, ведь соперник в отличие от него впервые в карьере пробился на турнир претендентов.

Дополнительно усложнил ему жизнь обмен всеми четырьмя конями, после которого россиянин получил пространство для атак. Непомнящий продвигал фигуры вперёд и шаг за шагом наращивал преимущество и вскоре практически вытеснил соперника и с центра доски.

Единственной неточностью от Яна стал перевод пешки на е6 на 24-м ходу, когда перспективнее было отправить ладью на с3. Однако вскоре уроженец Брянска другой пешкой сделал первый шах в матче. К чести Дуды, он не опускал руки до последнего и в практически безнадёжной ситуации пытался переломить партию. В частности, уже в концовке отметился своим единственным шахом. Соперник спокойно увёл короля от угрозы ферзём.

Однако это была, по сути, агония. На 31-м ходу фаворит начал матовую атаку, а спустя 25 минут оппонент сдался, осознав бессмысленность дальнейшего сопротивления.

Непомнящий провёл великолепную встречу и добился третьей победы на турнире претендентов при таком же количестве ничьих и нуле поражений, заодно практически лишив шансов на успех одного из преследователей.

Шестой соревновательный день мог получиться для Яна совсем замечательным, если бы очередную осечку допустил Каруана. Но Фабиано в тяжёлый момент собрался и уверенно сломил сопротивление Фируджи. Таким образом, американец продолжает отставать от россиянина на 0,5 очка. А вот Накамура и Раппорт, довольствовавшиеся ничьими, теперь уступают лидеру по 1,5 балла.

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Именно с довольно опасным и непредсказуемым венгром, который уже потрепал нервы Каруане, лидеру предстоит встретиться в седьмом туре, тогда как Фабиано проэкзаменует не блещущего в Мадриде Теймураза Раджабова.

По мнению экспертов, у Непомнящего есть всё, чтобы во второй раз подряд занять первое место на турнире претендентов и вновь сразиться за шахматную корону, но расслабляться не стоит. Так, гроссмейстер Сергей Смагин подчеркнул, что Ян сделал отличную заявку на победу.

«Пройдя через то унижение, которое устроил ему Карлсен в матче на первенстве мира, он сумел его скомпенсировать и отличной игрой, и результатом. Мол, ребята, говорите что хотите, но вот итоговая таблица. Мне кажется, у него в этом плане пока всё неплохо складывается», — приводит слова Смагина «Газета.ru».

Каруану же он, напротив, упрекнул в трусости и нежелании рисковать, что негативно сказалось на игре американца.

«Если раньше Фабиано мне казался одним из фаворитов, то сейчас у него ушло то главное, что отличало его от соперников, — решительность. Очень показательный момент произошёл как раз в партии с Яном, когда, имея объективное преимущество, он попросту сдрейфил. Решил, что ничья — тоже неплохой результат, побоялся уступить. Этого «вдруг» раньше у него не было, он считался бесстрашным», — добавил Смагин.

В свою очередь, гроссмейстер Александр Грищук назвал крайне важной для соотечественника ничью в матче с Накамурой, в котором у россиянина не получалось ничего. Эксперт оценил её даже выше, чем победы над Лижэнем и Фируджей.

«Проблема Непомнящего заключается в том, что примерно раз в пять партий он проводит поединок не на гроссмейстерском уровне. И то, что ему удалось проскочить эту встречу, сыгранную не лучшим образом, безумно важно. Чем вызван такой спад? Знаете, это происходит у Яна на протяжении всей карьеры и бессмысленно пытаться найти какую-то причину», — цитирует Грищука «Р-Спорт».