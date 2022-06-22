Непомнящий сыграл вничью с Накамурой в пятом туре турнира претендентов

Россиянин Ян Непомнящий и Хикару Накамура из США не смогли выявить победителя в матче пятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.

Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась на 34-м ходу.

Соревнования продлятся до 5 июля. Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Непомнящий возглавляет таблицу (3,5 очка), далее идет Каруана (3), у поляка Яна-Кшиштофа Дуды, Накамуры и Раппорта по 2,5 очка.

В шестом туре мадридского турнира россиянин сыграет с Дудой, встреча пройдет в четверг.

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