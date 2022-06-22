Непомнящий сыграл вничью с Накамурой в пятом туре турнира претендентов
- РИА Новости
Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась на 34-м ходу.
Соревнования продлятся до 5 июля. Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.
Непомнящий возглавляет таблицу (3,5 очка), далее идет Каруана (3), у поляка Яна-Кшиштофа Дуды, Накамуры и Раппорта по 2,5 очка.
В шестом туре мадридского турнира россиянин сыграет с Дудой, встреча пройдет в четверг.
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