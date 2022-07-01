Непомнящий за десять минут сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов

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Россиянин Ян Непомнящий продлил беспроигрышную серию на турнире претендентов в Мадриде.
Непомнящий за десять минут сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов
  • РИА Новости

Гроссмейстер из России в 12-м туре сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Матч продолжался десять минут. Россиянин играл белыми фигурами. Партия закончилась на 14-м ходу.

Теперь Непомнящему достаточно набрать 0,5 очка для победы на турнире.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном, в матче за мировую шахматную корону.

Следующим соперником Непомнящего станет венгр Рихард Раппорт. 

Ранее Непомнящий и азербайджанец Теймур Раджабов не смогли выявить победителя в матче десятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.

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