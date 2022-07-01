Непомнящий за десять минут сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов
- РИА Новости
Гроссмейстер из России в 12-м туре сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Матч продолжался десять минут. Россиянин играл белыми фигурами. Партия закончилась на 14-м ходу.
Теперь Непомнящему достаточно набрать 0,5 очка для победы на турнире.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном, в матче за мировую шахматную корону.
Следующим соперником Непомнящего станет венгр Рихард Раппорт.
Ранее Непомнящий и азербайджанец Теймур Раджабов не смогли выявить победителя в матче десятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.