Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном турнире претендентов
- РИА Новости
Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась вничью. Российский гроссмейстер набрал семь очков и остался лидером соревнований.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.
Ранее Непомнящий и Фабиан Каруана из США не смогли выявить победителя в матче девятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.