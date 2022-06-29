Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий и азербайджанец Теймур Раджабов не смогли выявить победителя в матче десятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась вничью. Российский гроссмейстер набрал семь очков и остался лидером соревнований.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.

Ранее Непомнящий и Фабиан Каруана из США не смогли выявить победителя в матче девятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.