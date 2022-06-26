Непомнящий увеличил отрыв от идущего вторым Каруаны на турнире претендентов

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий увеличил отрыв от американца Фабиано Каруаны на шахматном турнире претендентов в Мадриде.

После ничьей с китайцем Дин Лижэнем в активе лидирующего на турнире Непомнящего стало шесть очков. А занимающий второе место Каруана проиграл соотечественнику Хикару Накамуре, и сейчас в его активе пять баллов.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.

Ранее сообщалось, что Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем на шахматном турнире претендентов.

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