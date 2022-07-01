В одной ничьей от сиквела: Непомнящий гарантировал себе участие в тай-брейке шахматного турнира претендентов

Ян Непомнящий в 12-м туре Турнира претендентов разошёлся миром с одним из главных преследователей Хикару Накамурой. Спустя всего девять минут после начала партии соперники согласились на ничью. Благодаря успеху Теймураза Раджабова в противостоянии с Дином Лижэнем российский гроссмейстер почти обеспечил себе победу в Мадриде. В двух оставшихся партиях ему достаточно добыть одну ничью для того, чтобы во второй раз подряд выиграть отбор и снова встретиться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Казалось, после поражения от Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону в конце прошлого года Ян Непомнящий не успеет прийти в себя к Турниру претендентов. Однако россиянин посрамил скептиков и доказал, что по-прежнему достоин звания лучшего гроссмейстера планеты. Мало кто мог предположить, что за три тура до финиша Турнира претендентов он будет опережать ближайшего преследователя на 1,5 очка, не имея ни одного поражения в пассиве.

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После стратегически важной ничьей с одним из главных соперников Фабиано Каруаной уроженец Брянска добился более чем приемлемых для себя результатов. Сначала он согласился на мирный исход с Теймуразом Раджабовым, а затем во второй раз в рамках соревнования преподнёс урок юному Алирезе Фирудже, причём на этот раз взял верх чёрными.

Оппонент ещё до встречи с лидером потерял все шансы на первое место и ночь накануне противостояния с отечественным спортсменом уделил игре в интернете с комментатором турнира Дэниэлом Народицким. Француз, по информации израильского гроссмейстера Эмиля Сутовского, провёл 250 партий и не выиграл ни одной. Неудивительно, что после такого уставший шахматист вечером допустил целый ряд грубейших ошибок и снова уступил россиянину.

Вдобавок преследователи продолжали делать ему подарки. Например, Каруана, который после первого круга дышал экс-претенденту в спину, уступил аутсайдеру Яну-Кшиштофу Дуде и провалившему старт соревнования Дину Лижэню. А Хикару Накамура сыграл вничью с Ричардом Раппортом.

Осечки конкурентов дали Яну возможность в 12-м туре не прыгать выше головы, а спокойно разойтись миром с Накамурой чёрными. Матч получился предельно скоротечным.

Для дебюта соперники избрали классическое берлинское начало. Затем они обменялись конями. Казалось, интрига в противостоянии лихо закручивается. Однако это впечатление получилось обманчивым. Спустя всего девять минут после старта партии после троекратного повторения ходов стороны с удовольствием согласились на ничью.

Понять шахматистов можно. Россиянин и без того имел внушительный отрыв от преследователей, а потому нужды рисковать и уступать одному из главных оппонентов у него не было. Что касается американца, ему важнее было сохранить свои позиции перед решающими противостояниями с Дудой и Лижэнем. За такой короткий отрезок времени оппоненты успели заработать по € 3,5 тыс. Именно в такую сумму FIDE оценивает ничью на Турнире претендентов.

А вот китаец упустил отличную возможность сократить отставание от лидера до одной победы. Действуя белыми, он неожиданно уступил разыгрывавшемуся Раджабову. Азербайджанец великолепно смотрелся в дебюте, а представитель Поднебесной, попавший в Мадрид в последний момент благодаря отстранению Сергея Карякина, в который раз посыпался и сдался.

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Таким образом, россиянин за два тура до финиша обеспечил себе как минимум участие в тай-брейке. Накамура и Лижэнь отстают от него ровно на два балла и ещё имеют гипотетические шансы догнать.

Отечественному же шахматисту, чтобы сохранить первую строчку достаточно в оставшихся встречах добиться хотя бы одной ничьей. При этом встретиться ему предстоит с аутсайдерами — Раппортом и Дудой. Поэтому уже сейчас нет никаких сомнений: уроженец Брянска станет первым человеком, который дважды подряд выиграет Турнир претендентов при нынешнем формате.

Но не факт, что Карлсен не откажется от очередного матча за шахматную корону. Норвежец в преддверии соревнования отмечал, что хочет сыграть только с представителем более молодого поколения, то есть Фируджей, однако француз выступил неудачно. В таком случае право сразиться за звание сильнейшего может получить спортсмен, занявший второе место.

Несмотря на серьёзное преимущество Непомнящего экс-чемпион мира Анатолий Карпов дал ему совет не расслабляться в концовке.

«Надо довести турнир до победы, а для этого важно в оставшихся партиях не думать, что дело уже сделано и не допускать расслабленности. В целом Ян играет блестяще, что тут сказать? Многие пророчили успешный турнир Фирудже, и даже Карлсен называл его своим следующим соперником, только с ним он готов был играть за шахматную корону. Слабые результаты юного шахматиста в Мадриде стали откровением», — приводит слова Карпова ТАСС.

В свою очередь гроссмейстер Сергей Смагин назвал €3,5 тыс., заработанные за ничью в противостоянии с Накамурой, самыми лёгкими деньгами в карьере россиянина. Он также отметил, что после поражения от Карлсена тот, вопреки ожиданиям, стал только сильнее.

«Прямо сейчас мы видим совершенно другого шахматиста Непомнящего — не того, которого в пух и прах разделал Карлсен в прошлом году, а совсем иного — злого и желающего взять реванш. Думаю, теперь Яна можно по-настоящему считать претендентом на шахматную корону. Будем надеяться, турнир завершится так, как и должен завершиться», — заявил Смагин в интервью «Газете.Ru».