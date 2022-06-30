Непомнящий одержал победу над Фирузджей на шахматном турнире претендентов
Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась победой российского шахматиста. Француз признал своё поражение на 35-м ходу.
Российский гроссмейстер набрал восемь очков и остался лидером соревнований.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.
Ранее Непомнящий и азербайджанец Теймур Раджабов не смогли выявить победителя в матче десятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.