В ФИДЕ утвердили новые правила женского турнира претендентов

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В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) утвердили обновлённые правила женского турнира претендентов.
В ФИДЕ утвердили новые правила женского турнира претендентов
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Как сообщается на официальном сайте организации, на соревнованиях будет использована система на выбывание.

Отмечается, что в турнире будут участвовать восемь шахматисток, а четвертьфиналы будут состоять из четырёх партий. Такая же система будет использоваться в полуфинальных играх. В финале будет шесть партий.

Россиянам и белорусам разрешено выступать под флагом ФИДЕ до 31 декабря 2022 года.

Ранее менеджер гроссмейстера Сергея Карякина Кирилл Зангалис сообщил, что спортсмен не будет подавать апелляцию на решение ФИДЕ об отстранении его от международных соревнований.

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