Жуков: у Непомнящего есть все шансы на первое место в шахматном турнире претендентов

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Вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков оценил шансы Яна Непомнящего на победу в турнире претендентов.

«Эта ничья в пользу Яна, он играл чёрными. Каруана, по сути, единственный соперник в турнире, и Ян сохранил отрыв в одно очко, поэтому важно было удержать ничью. Теперь у нашего шахматиста все шансы на первое место», — цитирует Жукова «Матч ТВ».

Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась вничью. Российский гроссмейстер набрал шесть с половиной очков и остался лидером соревнований. Каруана, у которого пять с половиной очков, расположился на втором месте.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.

Ранее Жуков назвал фаворита шахматного турнира претендентов.

 

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