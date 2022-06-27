Жуков: у Непомнящего есть все шансы на первое место в шахматном турнире претендентов
«Эта ничья в пользу Яна, он играл чёрными. Каруана, по сути, единственный соперник в турнире, и Ян сохранил отрыв в одно очко, поэтому важно было удержать ничью. Теперь у нашего шахматиста все шансы на первое место», — цитирует Жукова «Матч ТВ».
Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась вничью. Российский гроссмейстер набрал шесть с половиной очков и остался лидером соревнований. Каруана, у которого пять с половиной очков, расположился на втором месте.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.
Ранее Жуков назвал фаворита шахматного турнира претендентов.