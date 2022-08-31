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Карлсен заявил, что страх поражения стал одной из причин отказа от матча с Непомнящим

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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен рассказал, почему принял решение отказаться от матча за шахматную корону с Яном Непомнящим из России.
Карлсен заявил, что страх поражения стал одной из причин отказа от матча с Непомнящим
  • Gettyimages.ru

«Что касается страха проигрыша: это большая причина, по которой я не буду играть в матче за звание чемпиона мира. Это действительно не приносило мне удовольствия. Это было, скорее, попыткой избежать проигрыша», — заявил Карлсен в эфире YouTube-канала Лекса Фридмана.

По словам Карлсена, единственный матч, от которого он получил удовольствие, был с американцем Фабиано Каруаной в 2018 году.

«Я был на небольшом спаде, а он — на подъёме, наши рейтинги были настолько близки, что любая ничья, любое очко — и он стал бы номером один в мире», — пояснил скандинавский гроссмейстер.

Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

31-летний Карлсен является чемпионом мира с 2013 года.

Ранее Карлсен рассказал, кого считает самым великим футболистом планеты.

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