Карлсен заявил, что страх поражения стал одной из причин отказа от матча с Непомнящим
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«Что касается страха проигрыша: это большая причина, по которой я не буду играть в матче за звание чемпиона мира. Это действительно не приносило мне удовольствия. Это было, скорее, попыткой избежать проигрыша», — заявил Карлсен в эфире YouTube-канала Лекса Фридмана.
По словам Карлсена, единственный матч, от которого он получил удовольствие, был с американцем Фабиано Каруаной в 2018 году.
«Я был на небольшом спаде, а он — на подъёме, наши рейтинги были настолько близки, что любая ничья, любое очко — и он стал бы номером один в мире», — пояснил скандинавский гроссмейстер.
Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Непомнящим. Вместо него россиянин встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.
31-летний Карлсен является чемпионом мира с 2013 года.
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