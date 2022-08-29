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Головин высказался о Месси, Мбаппе и Неймаре после матча с ПСЖ

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча четвёртого тура Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен».
Головин высказался о Месси, Мбаппе и Неймаре после матча с ПСЖ
  • AP

«Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья — не самый худший результат. Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты», — цитирует Головина «Чемпионат».

Он добавил, что Месси, Мбаппе и Неймар такие же люди, но их мастерство неоспоримо. Он также отметил, что во время игры состав ПСЖ отходит на второй план.

Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:1.

После четвёртого тура парижский клуб лидирует в чемпионате, набрав десять очков. «Монако» (пять очков) — 12-й.

Ранее президент ПСЖ заявил, что между Мбаппе и Неймаром нет конфликта.

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