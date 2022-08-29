Президент ПСЖ заявил, что между Мбаппе и Неймаром нет конфликта

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о ситуации между нападающими команды Килианом Мбаппе и Неймаром.

«Нет никаких проблем. Это вы, СМИ, создаёте эти проблемы. Действительно, это не наша тема. Я тоже могу поспорить с моим братом или сестрой, это нормально», — цитирует Хелаифи Telefoot.

Как сообщают СМИ, между футболистами были серьёзные разногласия. Поводом для недопонимания между одноклубниками послужило то, что Неймар был недоволен привилегиями Мбаппе. Бразильцу не понравилось, что француз выбран штатным пенальтистом команды.

В матче четвёртого тура Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с «Монако» (1:1). Единственный гол в составе парижан забил Неймар с пенальти.

Ранее Кристоф Галтье подтвердил, что Мбаппе — основной пенальтист в ПСЖ, а Неймар — второй.