Галтье подтвердил, что Мбаппе основной пенальтист в ПСЖ, а Неймар — второй

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал, что форвард Килиан Мбаппе является главным пенальтистом команды.

«Иерархия такова, что Мбаппе — номер один, если нужно пробить пенальти, а Неймар — номер два», — цитирует Галтье Marca.

Как сообщают СМИ, между футболистами были серьёзные разногласия. Поводом для недопонимания между одноклубниками послужило то, что Неймар был недоволен привилегиями Мбаппе. Бразильцу не понравилось, что француз выбран штатным пенальтистом команды.

В матче четвёртого тура Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с «Монако» (1:1). Единственный гол в составе парижан забил Неймар с пенальти.

Ранее Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке.