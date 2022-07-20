«Нет мотивации играть ещё один матч»: Карлсен отказался защищать шахматную корону, Непомнящий сразится с Лижэнем

Магнус Карлсен отказался проводить очередную защиту титула чемпиона мира по шахматам. По словам норвежского гроссмейстера, матч-реванш с Яном Непомнящим представлял бы определённый интерес, но у него нет на это мотивации. В ФИДЕ выразили надежду на то, что действующий обладатель короны обязательно вернётся в классические шахматы, и сообщили, что соперником россиянина в поединке за чемпионский титул будет китаец Дин Лижэнь, ставший вторым в турнире претендентов.

На протяжении последних семи месяцев одной из самых обсуждаемых тем в мире шахмат оставалось участие Магнуса Карлсена в грядущем поединке за звание чемпиона мира. Впервые он заявил о возможном отказе от выступления в декабре 2021-го, когда назвал 19-летнего Алирезу Фирузджу единственным оппонентом, с которым хотел бы сразиться за корону. А когда право побороться за неё второй год подряд завоевал Ян Непомнящий, появились серьёзные опасения относительно перспектив этой встречи. И вот 20 июля они подтвердились, когда заявление сделал сам норвежец.

«В конечном счёте решение остаётся всё тем же, и оно меня вполне устраивает. Я много и долго размышлял о нём, больше года уже, наверное, почти полтора года, пожалуй. И думать я начал ещё задолго до последнего матча. Я разговаривал с людьми из своей команды, ФИДЕ и Яном. И вывод очень простой: у меня нет мотивации играть ещё один матч, я просто чувствую, что мало что от этого получу, мне это не особо по вкусу, и хотя матч-реванш, я уверен, представлял бы исторический интерес и так далее, у меня нет никакого желания в нём участвовать. Я просто не буду этого делать», — цитирует Карлсена Chess24.com.

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Таким образом, в итоге Карлсен назвал отсутствие мотивации причиной нежелания отстаивать звание. Хотя в последние месяцы объяснял это иначе. В начале июля появились информация, что норвежец готов вновь встретиться с россиянином за столом, но только при условии изменения формулы соревнования. Магнус предлагал провести его в формате трёх сетов — по аналогии с теннисом, а также добавить рапид и блиц к классическим партиям. Но его предложения не были восприняты всерьёз, а дальше разговоров дело не пошло.

При этом Карлсен признался, что представители руководства Международной федерации шахмат (ФИДЕ), включая её президента Аркадия Дворковича, лично общались с ним на тему защиты титула, но не сумели изменить его мнение на этот счёт.

«Многие в курсе того, что я присутствовал в Мадриде на заключительном этапе турнира претендентов. После его окончания я действительно согласился встретиться с Аркадием Дворковичем и (гендиректором ФИДЕ. — RT) Эмилем Сутовским и переговорить. На эту встречу я шёл без каких-либо требований и предложений. Да, с их стороны кое-какие предложения последовали, но суть такова: я туда пришёл сообщить им, что не буду защищать свой титул, и мы немного подискутировали. Они сделали мне несколько предложений, какие-то мне понравились, какие-то — нет», — добавил Карлсен.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда действующий чемпион мира по шахматам по тем или иным причинам не желает защищать своё звание. Впервые это произошло в 1975 году, когда Бобби Фишер сложил с себя полномочия, впоследствии перешедшие к советскому гроссмейстеру Анатолию Карпову. Причём тогда камнем преткновения также стал формат матча. Американец требовал, чтобы тот продолжался до десяти выигранных партий, а их общее количество не регламентировалось. При этом в случае ничьей со счётом 9:9, корона оставалась бы у его обладателя.

Впоследствии сам Карпов без боя складывал с себя чемпионские полномочия, правда, в его случае это произошло по иным причинам. В 1998-м ФИДЕ изменила формат розыгрыша титула и устроила турнир по нокаут-системе. Но если в первый раз действующий обладатель титула имел преимущество над остальными и сходу получал путёвку в финал, то 1999-м был вынужден сражаться за неё наравне со всеми. Россиянин посчитал это несправедливым, вследствие чего оставил трофей вакантным и его завоевал в турнире на выбывание его соотечественник Александр Халифман.

Неудивительно, что решение Карлсена вызвало колоссальный резонанс в спортивном мире. PR-директор Федерации шахмат России (ФШР) Кирилл Зангалис признался RT, что был серьёзно удивлён поступком норвежского гроссмейстера. Неожиданностью это стало и для тренера Непомнящего Владимира Поткина.

«Безусловно, для меня это шоковая новость. Карлсен — чемпион мира, лидер рейтинга. С Непомнящим у них был бы настоящий большой поединок. Хотя предпосылки к его отмене были: он сказал о своём желании на следующий день после матча в Дубае. Тогда люди стали относиться всерьёз к тому, что Магнус может не защищать шахматную корону. Норвежец сам говорил, что для него встреча за чемпионство — тяжёлое испытание», — сказал собеседник RT.

Специалист выразил мнение, что за последнее время норвежец немного устал от чемпионских поединков и потерял мотивацию, поэтому и подавал идею об изменении формата.

«Это отражение того, что происходит у Карлсена в онлайн-матчах. Этот формат кажется ему самым интересным. Но если бы дело было только в этом, команда Магнуса уже давно обсуждала бы с ФИДЕ его изменение — ещё после противостояния за корону в Дубае в 2021 году. Но так как этого не происходило, причины скорее всего другие. Возможно, дело в мотивации», — отметил Поткин.

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В свою очередь, в ФИДЕ заверили, что не намерены наказывать Карлсена за отказ от реванша с Непомнящим и выразили надежду на его возвращение в будущем.

«Магнус Карлсен достоин уважения и только уважения со стороны ФИДЕ и всего шахматного сообщества, каким бы ни было его решение относительно своей карьеры. В истории найдутся лишь единицы способных понять и оценить, какой великой ценой обходятся пять матчей за титул. Нечто похожее испытывали и многие другие великие чемпионы в других видах спорта: с годами всё труднее находить мотивацию для тренировок и соревнований на высшем уровне, а ощущения от награды за победу никогда не бывают такими же насыщенными, как в первый день», — говорится в официальном заявлении главы ФИДЕ.

По его словам, в организации до последнего надеялись, что после некоторого заслуженного отдыха Магнус изменит свою позицию.

«Такие легенды спорта, как Карлсен, всегда стремятся к целям и рекордам. Он всё ещё молод и мог бы пополнить свою и без того выдающуюся карьеру новыми титулами в классических шахматах, что он наверняка и попытается сделать в излюбленных им форматах — рапиде и блице», — добавил Дворкович.

Как заявил президент ФИДЕ, в поединке за чемпионство Непомнящему будет противостоять Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов. Китаец в последнем туре обыграл белыми американца Хикару Накамуру, занимавшего вторую строчку и опередил его и азербайджанца Теймура Раджабова на 0,5 очка. Интересно, что встречи 29-летнего уроженца Вэньчжоу с Непомнящим открывали первый и второй круги сражений «восьмёрки» в Мадриде, и в одной из них россиянин выиграл чёрными, а во второй форсировал размен фигур и расписал ничью.

«Это будет не только борьба между яркими шахматистами, но и столкновением традиций. Мы проводим много товарищеских матчей с Китаем, у нас одна школа. Они не раз говорили, что хотят вырастить своего чемпиона. Уверен, китайцы сплотятся вокруг Дин Лижэня, чтобы по максимум помочь ему. Что будет дальше — посмотрим. Возможно, в дальнейшем у Магнуса Карлсена вновь появится интерес к матчам за корону», — подытожил Владимир Поткин.