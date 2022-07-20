Дворкович: Непомнящий сыграет с Лиженем в матче за шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович подтвердил, что китайский гроссмейстер Дин Лижэнь после отказа норвежца Магнуса Карлсена принять участие в матче за мировую корону станет соперником россиянина Яна Непомнящего.

«К решению отношусь уважительно. Дальше будет матч Яна с Дин Лижэнем», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Непомнящий заявил, что не хотелось бы, чтобы матч за мировую шахматную корону превращали в шоу.