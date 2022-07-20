Дворкович: Непомнящий сыграет с Лиженем в матче за шахматную корону
- РИА Новости
«К решению отношусь уважительно. Дальше будет матч Яна с Дин Лижэнем», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».
Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.
Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.
Ранее Непомнящий заявил, что не хотелось бы, чтобы матч за мировую шахматную корону превращали в шоу.