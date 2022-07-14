Непомнящий: не хотелось бы, чтобы матч за мировую шахматную корону превращали в шоу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что не стоит вносить изменения в систему розыгрыша матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Есть некая традиция матчей на первенство мира, которая насчитывает, грубо говоря, 150 лет. Понятно, что шахматы, как и человечество, знали разные времена, но превращать их в шоу, наверное, не хотелось бы. Если измерять всё весельем, то, наверное, нужно идти на бразильский карнавал, а не на классические шахматы», — цитирует Непомнящего Федерация шахмат России (ФШР).

По мнению Непомнящего, если менять формат, то это нужно делать в начале цикла и пересматривать всё комплексно.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен выступил за изменение формата матча за шахматную корону. Норвежец четыре раза защитил титул чемпиона, последний раз в 2021 году он обыграл Непомнящего. Российский гроссмейстер стал победителем турнира претендентов — 2022 в Мадриде.

Ранее Сергей Карякин заявил, что отказ Карлсена от игры с Непомнящим породит хаос в шахматном мире.