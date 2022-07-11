Карякин считает, что отказ Карлсена от игры с Непомнящим породит хаос в шахматном мире

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном отказе чемпиона мира Магнуса Карлсена играть с Яном Непомнящим за шахматную корону.

«Магнус любит получать удовольствие от игры, а не заниматься рутинной работой. Я бы дал процентов 70 на то, что он будет играть, и 30 — на то, что откажется. Но его отказ может спровоцировать хаос в мировых шахматах», — цитирует Карякина Газета.Ru.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и теперь должен встретиться в матче за шахматную корону с норвежцем Карлсеном.

Карякин не был допущен на турнир претендентов, поскольку поддержал публично спецоперацию на Украине. 32-летний шахматист является уроженцем Симферополя.

Ранее Карякин рассказал о причинах, по которым перестал общаться с Непомнящим.