Карякин объяснил, почему перестал общаться с Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о причинах, по которым перестал общаться со своим соотечественником Яном Непомнящим.

«Мы с ним не ругались. Никто из нас не говорил другому, что, мол, я никогда больше не буду иметь с тобой дел. Но, с другой стороны, наши позиции настолько разные, что я даже не представляю, как в дальнейшем возможно какое-либо сближение», — цитирует Карякина Газета.Ru.

Шахматист добавил, что «время всё сглаживает». Карякин не исключил, что через год они вновь будут вместе выступать за сборную России.

«Но в данный момент у нас совершенно противоположные мнения, и я не знаю, как мы дальше будем с ним коммуницировать», — добавил он.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и теперь должен встретиться в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Карякин не был допущен на турнир претендентов, поскольку поддержал публично спецоперацию на Украине. 32-летний шахматист является уроженцем Симферополя.

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал критические высказывания Карякина в адрес руководства Федерации шахмат России.