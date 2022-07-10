Карякин объяснил, почему перестал общаться с Непомнящим

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о причинах, по которым перестал общаться со своим соотечественником Яном Непомнящим.
Карякин объяснил, почему перестал общаться с Непомнящим
  • AP

«Мы с ним не ругались. Никто из нас не говорил другому, что, мол, я никогда больше не буду иметь с тобой дел. Но, с другой стороны, наши позиции настолько разные, что я даже не представляю, как в дальнейшем возможно какое-либо сближение», — цитирует Карякина Газета.Ru.

Шахматист добавил, что «время всё сглаживает». Карякин не исключил, что через год они вновь будут вместе выступать за сборную России.

«Но в данный момент у нас совершенно противоположные мнения, и я не знаю, как мы дальше будем с ним коммуницировать», — добавил он.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и теперь должен встретиться в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Карякин не был допущен на турнир претендентов, поскольку поддержал публично спецоперацию на Украине. 32-летний шахматист является уроженцем Симферополя. 

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал критические высказывания Карякина в адрес руководства Федерации шахмат России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить