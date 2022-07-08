Карпов согласился с критикой ФШР со стороны Карякина

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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал критические высказывания гроссмейстера Сергея Карякина в адрес руководства Федерации шахмат России (ФШР).
Карпов согласился с критикой ФШР со стороны Карякина
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Что касается пояснения обстановки, то всё сказанное Карякиным — истина. Он ничего не добавил и не убавил, всё так и есть. То, что федерация инициирует письмо против спецоперации, готовит его и директор подписывает, — я вообще такого не помню. Видимо, после этого, испугавшись, Глуховский убежал туда, в Израиль. Он же подписал письмо», — приводит слова Карпова РИА Новости.

Он также отметил, что каждый гроссмейстер имеет право высказать своё мнение. По его словам, федерация не должна организовывать такие чудовищные вещи.

Напомним, что Карякин в своём Telegram-канале написал, что исполнительный директор ФШР Марк Глуховский был главным инициатором коллективного письма ряда гроссмейстеров и сотрудников ФШР против спецоперации и стал одним из подписантов, а потом уехал в Израиль и оттуда руководил организацией.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался о критике Сергеем Карякиным работы ФШР.

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