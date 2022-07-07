Шипов — о критике Карякиным работы ФШР: собрались люди совершенно разных мировоззрений

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался о критике Сергеем Карякиным работы Федерации шахмат России (ФШР).
Шипов — о критике Карякиным работы ФШР: собрались люди совершенно разных мировоззрений
  • РИА Новости

«В ФШР собрались люди совершенно разных мировоззрений и политических взглядов. Но это никогда не мешало им работать вместе. И если уж речь заходит про Марка Глуховского, он — профессионал своего дела, выполняет всё качественно. И никаких претензий к нему до этого не было. И слова Карякина скорее следствие политических разногласий. Может быть, Марк и играл какую-то роль в образовании письма президенту, что раздражает многих, в том числе и Сергея. Но тут, что сделано, то сделано. Однако на профессиональные качества это никак не влияет. Он знает свою работу», — заявил Шипов RT.

По его словам, Глуховский перед спецоперацией на Украине уехал за границу, как и многие другие.

«Но при этом продолжает работать. В эру интернета это вполне возможно. Кстати, Израиль не входит в список недружественных стран по отношению к России, так что и здесь к нему не должно быть каких-то претензий. Он же сидит не в Вашингтоне или Лондоне», — добавил Шипов.

Ранее Шипов высказался об отношениях между Яном Непомнящим и Сергеем Карякиным.

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