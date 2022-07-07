Шипов — об отношениях Непомнящего и Карякина: у больших личностей бывают конфликты

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об отношениях между Яном Непомнящим и Сергеем Карякиным.
Шипов — об отношениях Непомнящего и Карякина: у больших личностей бывают конфликты
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«Что касается Яна Непомнящего, все за него рады. Сергей, кстати, его тоже поздравил. Благодаря победе у нас появился какой-то свет в оконце. Пусть под непонятным, чужим флагом, но все знают, что он представляет Россию. Поэтому и сплотились вокруг него. У Карякина просто ещё плохие отношения с Яном. Они когда-то общались, даже помогали друг другу. Но у больших личностей порой бывают конфликты. Сейчас просто такой период», — заявил Шипов RT.

Ранее Шипов прокомментировал критику Карякиным российских шахматистов.

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