Шипов — о критике Карякиным российских шахматистов: можно понять его эмоции

Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал критику Сергеем Карякиным российских шахматистов.

«Ситуация очень тяжёлая. Российские шахматисты, хоть и не в такой мере, как другие виды спорта, но всё-таки ограничены в правах и возможностях. Им надо продолжать карьеру. И сейчас абсолютно неуместно и несвоевременно устраивать внутренние битвы. Выяснять, кто более прав и свят. Очень не вовремя. Хотя можно понять эмоции Карякина. Он оказался как громоотвод на международном уровне. Его дисквалифицировали, лишили заслуженного турнира претендентов. Получается, что все блага льются на Яна Непомнящего, а Карякин в полном ауте. И спасти его не смогли. Вроде бы федерация делала всё возможное, но ничего ведь не получилось. Поэтому у Сергея возникает вопрос: а что же дальше?» — заявил Шипов RT.

Ранее Карякин заявил, что российские шахматисты не получают поддержку от ФШР.