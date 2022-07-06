Карякин заявил, что российские шахматисты не получают поддержку от ФШР

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о взаимоотношениях спортсменов с Федерацией шахмат России (ФШР).
Карякин заявил, что российские шахматисты не получают поддержку от ФШР
  • РИА Новости

«У меня есть полное право от лица шахматистов сказать, что федерация никак не реагирует и не прислушивается к проблемам спортсменов. Не поддерживает ни финансово, ни морально. Никакой поддержки вообще нет — шахматисты отдельно, а федерация отдельно», — приводит слова Карякина «Чемпионат».

Он также заявил, что объединиться с командой, которая есть сейчас, — невозможно.

Напомним, что наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее глава ФШР Андрей Филатов сообщил, что организация намерена подать апелляцию на решение ФИДЕ об отстранении Карякина.

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